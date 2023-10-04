美國共和黨籍聯邦眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）遭罷免後發表感言

曾在加州和總統蔡英文會面，堅決挺台的美國共和黨籍聯邦眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）周二（3日）遭罷免，創下美國超過100年來的首例。

綜合外電3日報導，當初麥卡錫15輪投票，才難堪地坐上眾院議長寶座，如今遭罷免，他已決定不再重選，爭取回歸大位。而共和黨籍的麥亨利（Patrick McHenry）將擔任臨時眾議院議長，接下來黨內將決定，誰將接棒。

由於麥卡錫和民主黨人達成協議，以避免聯邦政府關門，但卻沒涵蓋右翼黨團所要求的刪減支出條件。強硬派共和黨人蓋茨（Matt Gaetz）周一於是履行諾言，採取行動，提案罷免麥卡錫。

由於共和黨只以221：212席的些微多數控制眾院，要是民主黨議員一致反對，共和黨最多僅能有5名議員跑票。然而，到了周二下午，不但所有出席的民主黨眾議員都投票罷免他，連8名同黨議員也加入這行列，最後以216：210 票決定將他罷免。

早在今年1月時，麥卡錫為了坐上聯邦眾院議長寶座，達成任何眾院議員都能提案罷免他的協議，而麥亨利周二就這麼做了，並如願以償。但如今多數共和黨都還不知道，下一步要怎麼走。雖然除了少數人外，所有的人都支持麥卡錫，但只要有少數人造反，就能讓眾院陷入混亂。

雖然麥卡錫還能設法贏回政權，靠哄騙或脅迫，讓本周扯他後腿的共和黨人改變主意，就像他1月所做的那樣。但他的選擇似乎不多，周二晚他已表示，不會再角逐議長大位。當共和黨同僚走過來和麥卡錫握手，並擁抱他時，他看來鬆了口氣。不管由哪位共和黨議員接棒，無論是黨內的分歧，或是有效運作眾院的挑戰都依然存在。