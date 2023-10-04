羅志祥（小豬）3年前因感情風波，導致工作全面停擺，近年他全力衝刺事業，7月在小巨蛋舉辦的演唱會大獲好評，歌迷也不斷敲碗，希望能再度目睹舞王風采。羅志祥9月底砸百萬元舉辦員工旅遊，一行人赴日本沖繩度假4天3夜，羅志祥大手筆租下海景飯店讓大家散心，而他與母親的私下互動也曝光了。

據《鏡週刊》報導，這次員工旅遊羅志祥不但帶著24名員工，還有媽媽出遊。當天進入候機室前，羅媽媽開心地邊走邊吃冰淇淋，小豬則親暱搭著媽媽的肩膀，走入候機處休息。當廣播準備搭機，小豬毫不遲疑牽起媽媽的手，一旁的工作人員順手幫小豬拿起免稅商品購物袋，小豬見狀立刻接過袋子，不麻煩他人。

事實上，羅志祥上月受邀前往香港，出席慈善活動並擔任壓軸表演，接著又馬不停蹄投入澳洲演唱會練團，孝順的羅志祥再忙也不忘陪伴媽媽，特地帶著媽媽一同前往澳洲開唱，母子倆趁空檔到各景點走走，2人還一起搭巴士體驗當地生活。

中秋連假唱完晚會活動後，小豬隨即與媽媽團聚過節，經紀人小霜昨透過小豬所屬的華納音樂表示：「小豬有帶媽媽去吃燒肉，媽媽身體好多了，一切穩定開心。」