為抗議今年國慶大會的英文又是「Taiwan National Day」，前總統馬英九日前以「不幫『偷渡台獨』背書為由，宣布不參加今年國慶大會，引發外界熱議。對此，前立委郭正亮透露，這次的國慶英文名稱不只馬英九，獨派也相當氣憤，他並直言，民進黨就是因為不敢搞台獨，可又要沾台獨邊的行為，而讓人討厭。

馬英九2日在臉書發文指出，曾多次呼籲蔡政府，別再將國慶大會的英文寫成「Taiwan National Day」，但被無視。他認為，若再出席「台灣國慶日」典禮，形同為「偷渡台獨」背書，坐視蔡政府危害台灣安全、傷害中華民國，所以，決定不出席今年的國慶大會。而針對馬英九的說法，行政院長陳建仁同日受訪回應，「Taiwan National Day」的稱呼已行之有年，不理解為什麼馬今年突然不參加。

郭正亮昨（3）日在政論節目《少康戰情室》表示，日前大陸國慶活動的英文名稱，是寫「Happy National Day」，沒有「China」，因此，這次國慶日英文名稱的爭議點，是在蔡政府為讓國際賓客看到，硬要把「台灣」一詞寫上去。

郭正亮透露，蔡政府的行為也讓獨派很生氣，他們質疑，「台灣國慶日」怎麼會是在10月10日？獨派學者許慶雄更認為，蔡政府「要嘛就修改憲法」。郭正亮也直言，民進黨就是因為不敢搞台獨，可又要沾台獨邊的行為讓人討厭。