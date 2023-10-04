邁向「2050淨零轉型」政策目標，行政院已擬定「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」四大轉型目標，「全家」響應政府政策，除透過各項永續服務協助民眾生活轉型，今年適逢35周年慶，更希望以能源韌性實驗店中的各項設備測試，做為能源轉型第一步，邁向低碳化與科技化的電力應用。

全家便利商店響應政府政策，攜手國內指標性能源上市公司-泓德能源，於「全家」台南平豐店建置孤島電力系統，打造全台唯一的「能源韌性實驗便利商店」，運用太陽能綠電自發自用、儲能系統、電動車充電樁「光儲充整合系統」，彈性調節未來用電方式並達減碳效果，其中汽車充電樁設置部分，目前規劃最高可供應120kW充電功率，提供CCS1及CCS2兩種不同規格，可符合目前於台灣電動車市場90%以上電動汽車充電需求，值得一提的是，系統建置保留未來擴充成為雙向充電樁的可能，一旦台灣電力市場開放自由交易後，充電樁除輸出電力，亦可作為回購電力的媒介，讓電動車放電回來；除穩定供電、停電時可維持基本營運至少3小時，更可在離峰與尖峰電價間切換運用不同能源，估每月可節省1成電費、降低近500公斤的碳排放量。

全家便利商店副營運長王智正指出，台南平豐店為「全家」首間能源韌性實驗店，不僅嘗試成為零售通路能源轉型示範店，亦扮演社區環境教育基地的功能，因此除了屋頂型太陽能板外，特別於店門口設置有車棚型太陽能板，讓消費者出入店鋪就能看見綠電的生活應用；店內座位區更建置大型「能源戰情牆」，於面板即時呈現太陽能發電量與儲能系統存電、用電的實際運用狀態，讓消費者輕鬆理解多元能源運用的生活實踐。

此外，「全家」台南平豐店集結全台4100店內永續循環服務，包含ECOCO宜可可循環經濟智慧回收機、台塑生醫洗衣精智慧補充站、循環杯免費借用服務，讓消費者一站式就能體驗綠色生活與簡單便利的最大交集，能源韌性實驗店亦呼應聯合國永續發展目標SDG12責任消費及生產、SDG7可負擔的潔淨能源與SDG13氣候行動。