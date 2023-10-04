小犬颱風逼近，苗栗以南納入陸警警戒範圍，澎湖縣並不在警戒區內，但縣府考量風力已達放假標準，今日全縣放颱風假一日，不少澎湖人表示，依照這個放假標準，颱風假加上國慶連假，有望連放7天，「可以一路放到國慶了。」

原PO昨（3）日於臉書社團《沿著菊島旅行-澎湖資訊網》指出，澎湖未列入颱風警戒範圍，但今日停止上班上課一日。

貼文讓在地人嗨翻留言，「這個標準的話，澎湖人國慶假日要放7天」、「明天颱風接近休1天、後天颱風暴風圈休1天、大後天颱風尾休1天，再加上國慶連假，總共休7天」、「有望放到國慶」、「看來是打算放3天接國慶連假剛好一周」、「這才是真正的所謂的連續假期，一路放不停」。

但也有不少人批評說，「有點詭異的颱風假！傻眼」、「世界怎麼跟得上澎湖」、「預防性治療」「澎湖冬天風都比這大吧」、「扯到不行」、「這決策很有趣」。但也有人說若颱風走得快，今天白天風雨增強才臨時宣布放假，勢必又會惹來民怨。

澎湖縣政府昨日表示，依中央氣象署發布的風雨預報資料，澎湖地區今天（4日）風力，平均風力7至8級、陣風10至11級，已達停班停課標準且有12級以上瞬間強陣風。