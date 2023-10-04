「小犬」狂風強襲台中 3樓高路樹倒塌壓毀轎車、鐵皮屋

中颱「小犬」直撲台灣，中央氣象署昨（3日）發布海上陸上颱風警報，推估以花蓮豐濱至恆春一帶登陸機率為高。預估今（4日）至周五是「小犬」影響最顯著的時刻。台中地區從昨晚颳起強風，今清晨北區太原路上一棵三層樓高路樹不堪強風吹襲倒塌，造成太原路三段前往東向車道無法通行，現場一部自小客車、重機遭到壓損，另對向鐵皮屋亦遭到波及毀損，所幸並無傳出人員傷亡。
台中市第二分局獲報後派遣巡邏員警至現場設置封鎖線及擺設交通錐疏導，並通知建設局養工處派員前來排除障礙物；另已通知車主到場確認車損情形。
中颱「小犬」直撲台灣，中央氣象署昨（3日）發布海上陸上颱風警報，推估以花蓮豐濱至恆春一帶登陸機率為高。預估今（4日）至周五是「小犬」影響最顯著的時刻。台中地區從昨晚颳起強風，今清晨北區太原路上一棵三層樓高路樹不堪強風吹襲倒塌，造成太原路三段前往東向車道無法通行，現場一部自小客車、重機遭到壓損，另對向鐵皮屋亦遭到波及毀損，所幸並無傳出人員傷亡。
台中市第二分局獲報後派遣巡邏員警至現場設置封鎖線及擺設交通錐疏導，並通知建設局養工處派員前來排除障礙物；另已通知車主到場確認車損情形。
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