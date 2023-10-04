北市南港、內湖立委選舉，民進黨立委高嘉瑜面對國民黨台北市議員李彥秀、台灣基進台北市黨部主委吳欣岱挑戰。國民黨台北市議員鍾沛君爆料，有前民進黨資深立委透露他們是「有組織、有企圖」的拱吳欣岱，讓她不禁直呼高嘉瑜處境很危險。

鍾沛君昨（3）日在政論節目《少康戰情室》中指出，李彥秀、高嘉瑜以及吳欣岱各自有聲量，且高、吳間又存在著難解的問題。鍾沛君進一步說道，她中秋節在跑地方行程時，遇到前民進黨資深立委非常認真說他們是有組織、有企圖的拱吳欣岱，認為高嘉瑜很不行，不符合黨魂、黨的精神。

「高嘉瑜處境很危險」。鍾沛君認為，從高嘉瑜這段時間對各種議題評論，越來越往綠營極端去，就知道其蒙受的壓力。不過鍾沛君直言此舉對高嘉瑜來說是險棋，因其過去魅力跟選票來源，是因較不帶政治色彩，且在很多議題上跟民意、不跟黨意，而這把雙面刃成為民進黨眾所失之的重要原因。

鍾沛君質疑，若高嘉瑜放棄最有把握的中間選民和年輕選票，回歸黨意並順應黨意的極綠選票，對她來說是好事還是壞事？