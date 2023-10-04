由於ETF可能因除息前大額申購而導致基金配息率被稀釋，扭曲基金配息率的真實性，影響既有受益人取得合理的基金配息，因此部分投信業者採取收益平準金機制，以緩解配息金額受基金規模成長而被稀釋的程度。

櫃買中心表示，現行投資人於收到收益分配通知書時，才得知收益平準金及其他項目占收益分配金額之比例，為使投資人更即時獲得收益分配組成資訊，自今年11月1日起，發行人於第二階段公告收益分配時，除揭露原有之收益分配預估總額外，另增加資本利得、收益平準金等各項目占比資訊，以利投資人進行投資決策。