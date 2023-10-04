鑫傳除了頻道經營、節目製作、電視購物與電子商務外，也同步代理數科集團旗下六家有線電視系統台及北港有線電視廣告業務，是中南部地區最大廣告平台代理商。此外，該公司近年也積極與LINE TV、LINE Today策略合作，除了節目上架LINE的平台，也共同製作節目。廣告部份，則結合傳統有線電視媒體與網路平台，力爭中南部地區最佳廣告露出平台商。

根據文化部《2022年台灣文化創意產業發展年報》數據顯示，2021年整體媒體廣告量為807.44億元，較2020年成長9.27％，扣除網路的廣告量後，電視、報紙、雜誌、廣播、戶外平均亦有約2.65％的回升表現。其中網路、無線電視及有線電視分別成長12.79％、7.09％及0.53％的成長表現；尤其以網路年度廣告投放金額表現最為亮眼，2021年已達544.28億元，約占整體廣告量67.41％，成長率回升至雙位數。其成長動能除來自國際大型平台推升影響，也顯示全球疫情對經濟活動的衝擊趨緩，品牌方、廣告主順應民眾消費行為改變，加強數位投放策略布局，共同助益網路廣告投放成長。

預估未來台灣廣告市場，數位廣告行銷仍將穩居廣告主要投放管道，並保有雙位數成長力道，除品牌客戶外，中小企業廣告主，經營跨境電商廣告主等，都是驅動台灣數位廣告量持續性成長的關鍵。

受惠新媒體平台崛起，線上影片節目製作營業額成長率遽增，然傳統電視節目製作營業額仍占大宗，並穩定維持成長態勢。未來台灣節目內容事業將發展與OTT平台合作或販售節目版權的方式，將節目製作內容輸出至更多元的播放平台，進而帶動電視節目製作產業發展，並有助推升鑫傳營運成長動能。