50歲以上者若有夜尿困擾，多半單純以為是器官老化、攝護腺肥大而忽略，甚至拒絕就醫，但泌尿科醫師表示，其實夜尿症不等於攝護腺肥大，還有很多疾病也會造成夜尿，例如抗利尿激素荷爾蒙不足、儲存尿液功能降低、或是糖尿病、泌尿道發炎也可能導致夜尿困擾。

泌尿科醫師白彝維在臉書粉專「維尚泌尿科診所」表示，夜尿症的定義是人在晚上睡眠時間多次且頻繁的有尿意，並且需要起身小便的情況，常見的症狀就如同名稱一樣，會經常性地在夜間想要排尿。

他表示，除了攝護腺肥大外，造成夜尿的原因主要有4種。

1. 抗利尿激素（ADH）賀爾蒙不足：

正常來說，熟睡時身體會分泌抗利尿激素賀爾蒙，進而減少尿量，該激素不足時就容易夜尿。

2. 儲存尿液功能降低：

當膀胱容量小於夜間產生尿液量，也會有夜尿困擾。

3. 睡前2小時內喝太多水份：

當天晚上喝下太多的飲品等，造成製造尿液量太多。

4. 其他疾病或是服用藥物中：

糖尿病、膀胱過動症、泌尿道發炎等也有一定機率夜尿行為發生。此外有服用藥物週期也有機率影響排尿節奏。

白彝維表示，不要忽略夜尿症問題，每晚醒來如廁1次以上會影響睡眠品質，導致日間工作時疲勞、嗜睡。

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