農業專家「Lin bay好油」林裕紘日前表示，遭人恐嚇人身安全，不料卻爆出發文恐嚇的人乃是其友人、國民黨黨工許哲賓，兩者更涉嫌合謀自導自演。對此，前立委沈富雄拋出驚人言論，稱也許林裕紘就跟自己一樣，憂國憂民。

沈富雄昨（3）日在節目《少康戰情室》指出，現在外界說林裕紘背後水很深，但也許這個水一點都不深，「我覺得問題在林裕紘這個人，也許他就跟我一樣，就是憂國憂民的。」主持人趙少康聽完馬上詢問，「你會做這個事嗎？」

對於趙少康的問題，沈富雄馬上回應「不會」，但接著陳述，林裕紘是一個小人物，碰到最近很熱門一件事，把它講成很轟動，但自己不同意林退場要採用這個方式。沈還補充，「現在高科技資訊傳播很快，如果沒有分辨真假的能力，大家不要在第一時間去蹭得太快，去蹭的人很大部分是民意代表的參選人。」

沈富雄還提到，這件事就是一個教訓，「當發現一件事情可以發揮的時候，在第一時間點沒有把握，不要蹭得太凶，好險林裕紘有把民進黨黨證拿出來，不然整台翻車的都是國民黨。」

針對林裕紘自導自演，趙少康也發出自己的意見，稱「不過也不能怪其他人幫忙伸張正義，因為林實在太反常了，一般人說下場就下場，為什麼林要搞那局，行為實在太怪異了，跟一般常理太不合了。」