台北市有名家長日前向1999舉報，大同區某家幼兒園的老師，疑似因孩童太吵，竟拿膠帶貼住女兒同學的嘴巴。對此，教育局回應，沒有發現體罰，不過發現有2名「未報備」的教職員，因此各裁處5萬元。

投訴家長表示，聽到6歲女兒告訴他，有同學被老師貼膠帶後，非常震驚，儘管不是自己的孩子遭受到如此對待，但作為爸爸的還是不能接受，因此決定向單位舉報，不久後他也收到回覆，但教育局表示，因為他無法提供被行為人的資料，因此也無從查處，對此他非常氣憤，並直接帶孩子轉到其他幼兒園。

此外，家長還透露陳情的當天晚上，女兒放學回家後，竟跟他說，「今天老師問我是誰跟妳的家長說我們有體罰」，因此他也懷疑教育局洩漏檢舉人資料。

對此，教育局則強調，並沒有洩漏檢舉人資料，而經調查，老師沒有用棒子體罰，膠帶則是有學生因車禍臉受傷，家長特別請老師使用美容膠帶照顧學生，不過有發現2名「未報備」的教職員，因此依法各裁處5萬元。