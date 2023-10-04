根據民眾提供的監視畫面，該名劉姓犯嫌於9月29日曾潛入社區犯案。（照片 / 劉詠韻翻攝）

中秋連假前，新北市新店一處社區接連傳出住宅竊盜案，案情經曝光引發居民擔憂，受害者與熱心人士擬定夜間行動計劃，共組巡守隊加強防範。警方昨（3日）凌晨時獲報，指稱偷竊慣犯搭乘計程車再次遷入社區，員警通過民眾提供自家攝影機所拍下的畫面，快速鎖定一名劉姓犯嫌（33歲），警民最終合力將其逮捕歸案，訊後全案依《住宅盜竊》、《毒品》等罪送辦。

據了解，犯嫌劉姓男子（33歲）為一名裝潢工，曾涉竊盜前科，因先前於該小城社區裡進行裝潢，熟悉當地環境與居民生活作息，最終選擇該處犯案。警方同時查出其自9月26日至10月1日專挑凌晨時間、3次搭Uber前往社區進行盜竊，共計竊取10萬7000元現金。

雙城所員警從犯嫌隨身包包內查扣K菸2支。（照片 / 劉詠韻翻攝）

劉嫌遭逮後坦承犯行，警方隨後於其隨身包包內查扣K菸2支；全案詢後依涉嫌《住宅竊盜》、《毒品危害防制條例》等罪嫌函送偵辦。

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