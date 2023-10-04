台股加權指數3日在台積電及AI概念股尾盤急殺下挫跌102.97點，金管會表示，外資3日雖賣超台股157.21億元，但2日為買超63.6億元，而台股今年以來累計上漲17.11％、漲幅僅次於日本，表現仍優於多數亞股。