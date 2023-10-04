鄭姓幼兒園長3年前清理學生的嘔吐物時，因認為2歲的周姓幼童多次丟衛生紙、濕紙巾「不聽話」未果，捏幼童大腿致受傷，鄭遭判刑6月定讞，新竹市政付廢止其幼兒園設立許可，鄭申請變更名稱和負責人被拒，提告後，台北高等行政法院認定市府處分沒有違誤，判決駁回鄭的訴訟。可上訴。

鄭姓幼兒園負責人2020年11月24日中午12時許，在幼兒園教室內，因認2歲的周童妨礙清理其他園生嘔吐物，竟基於故意對兒童傷害之犯意，徒手扭捏周童左右大腿，致周童受有兩側性大腿挫傷之傷害，鄭遭判刑6月確定，鄭已執行完畢。

鄭因不當對待幼兒事件，經新竹市政府處分廢止許可，自同年月8日起廢止幼兒園設立許可，期間鄭檢具申請書、負責人身分證明文件及土地及建築物使用權利證明文件等，向市府申請變更幼兒園名稱及負責人遭否准，他不服是政訴。

台北高等行政法院高等行政訴訟庭認為，市府的廢止許可處分既未經撤銷或廢止，其效力尚在存續中，鄭請求幼兒園名稱及負責人變更之申請，既無有效存在之許可處分可供依憑，新竹市政府處分否准其申請，亦難認有何違誤，判決駁回鄭的請求。