中職中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員峮峮(吳函峮)，憑藉著可愛親切的形象，紅到日網被封為「台灣第一啦啦隊美少女」，而她呆萌又爽朗更是圈粉無數；日前她在社群上分享一組應援側拍美照，穿著短裙的她露出白皙美腿，讓粉絲看了瞬間暴動。

峮峮2日透過IG分享一系列應援側拍美照，只見穿著激短裙在場邊扶著欄杆，裙襬微微掀起，露出修長又白皙的美腿，對著鏡頭擺起多個搞怪動作加上表情，整個人放超開。

一系列照片曝光後，粉絲們紛紛直呼「好喜歡在球場上的峮」、「真口愛」、「峮峮越來越美了」、「過分地可愛」、「很快有可以見到人氣紅不讓的山君了」、「美少女戰士峮@超級可愛」、「搞怪擔當」。

事實上，峮峮憑藉「炸裂舞」應援曲在日本走紅，先前職棒明星賽中，峮峮在場上大跳「炸裂陳子豪」應援曲時，其他啦啦隊女孩們見狀後，紛紛擔任「綠葉」，連原先在旁獨跳的李多慧，隨後也走到峮峮 身旁，加入女孩們的行列中，讓峮峮一人跳好跳滿，更有網友直言「炸裂還是得峮峮來」。