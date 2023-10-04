香港知名化妝師Zing是不少天王天后級明星的御用化妝師，曾經作出幾個經典妝容，其中包括王菲的曬傷妝、彩虹眼影妝、鄭秀文Nike眉、舒淇小丑妝等，他日前接受訪談，爆料與巨星們的合作點滴，透露自己第一次與王菲合作後竟被說「永不錄用」，更大爆指有位影后化妝前後樣貌差距最大。

Zing接受大陸時尚YouTuber「AHA LOLO」頻道訪問，透露18、19歲就主動請模特兒讓他化妝，並加入了新加坡雜誌，後來因嚮往香港娛樂圈，1992年就毅然回香港碰碰運氣，結果他索性把回程機票都丟掉。

後來，Zing開始與王菲合作，為她設計多個經典妝容，他坦言：「美的人不一定好畫。」至於王菲經典的曬傷妝，其實他自己只覺得普通，沒想到出來效果很好，大家都很喜歡。據知，Zing曾擔任《唱遊大世界王菲香港演唱會98-99》的大會化妝師，當時每換一套服裝就換一個妝，他能在短時間內化出不同妝效，堪稱業界傳奇。

儘管如此，但Zing就自爆初時跟王菲合作並不順利，笑說：「太不成功！那個時候我太過顧忌化妝技巧，化妝應該是怎樣，怎樣叫做標準美女，太過於（執著）以一個化妝師身份做這個事情，而不是一個人的身分去做這個事情，因為欣賞被化妝的人」，結果第一次化妝不成功，就被王菲虧說「永不錄用」，不過就是從那次起就跟王菲成功磨合，升格為御用化妝師。

問哪個女明星化妝前後分別最大？Zing爆料說：「鄭秀文差距大，劉嘉玲差距也大。」他補充說明道：「我之前沒見到劉嘉玲，我看過她雜誌電影裡面的、上了妝的照片，他們說這是大美人，我就覺得也還好吧，直到我第一次幫她化妝，她是素顏來的，嚇了一跳，原來那麼美，我接下來的妝要能夠把她這個美更呈現出來。」他坦言覺得很多女明星，不化妝其實比化妝更美，自己份內該做的是把她們弄得更上鏡。