小編今（4）日精選5件不可不知的國內外財經大事。專家表示，政府祭出一連串打房政策，墊高業成本，最後還是轉嫁給消費者。近年房價漲幅大，不僅七都預售屋總價中位數全數突破千萬元，就連過去屬平價區的苗栗、基隆、彰化、台東等四縣市預售屋中位數房價也都站上千萬元，其中苗栗更因竹科外溢效應，總價漲至1,140萬元，超車高雄市。

中央銀行6月祭出第五波房市選擇性信用管制，新增規範自然人特定地區（六都加上新竹縣市）第二戶貸款上限為7成，但據央行3日發布書面報告指出，國內全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高，至8月底止仍有37.2％，略高於去年底的36.8％，從數據看，央行打炒房似乎尚未見效。

【1】蛋殼區急漲 苗栗預售屋比高雄貴了

過去房價僅約600萬元的非七都縣市，在這波蛋殼區房價漲勢更勝蛋黃區的影響下，如今預售屋總價都已站上千萬元大關，全台房價最低的屏東縣也達到780萬元，花蓮、宜蘭及南投縣總價也達800萬元以上；苗栗縣預售屋總價更直線上揚，2019年不過565萬元，今年已達1,140萬元。

【2】台積電翻多 3外資升目標價

台積電法說前外資積極暖身，不僅「全年財測不下修」為樂觀派共識，短線利多報佳音更吸引研究機構大舉著墨，包括匯兌因素有利、智慧機急單等利多開始凝聚，海通國際、麥格理、美銀證券同步調升股價預期。

【3】4台廠助華為建晶片廠？

中國資通訊大廠華為8月底突破美國晶片制裁，推出新一代智慧手機Mate60系列，在各界關注華為何以能突破美方封鎖之際，外媒3日披露，崇越、漢唐、亞翔等四家台灣企業協助華為建設晶片基礙設施，消息震撼業界。由於正值美中科技戰敏感時刻，我經濟部表示，將調查上述幾家台企與華為的關係。

【4】對中晶片禁令 美擬擴大補破網

美國可能在對中晶片禁令滿一周年之際擴大禁令規模，美國官員表示，政府可能在近日更新對中國晶片設備與AI等運算晶片的限制措施。而近期中美交流較為頻繁，市場關注該禁令執行力度與雙方談判狀況。

【5】Fed放鷹 恐再升息？美元指數衝破107

美國克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）等多名官員2日相繼發表談話，均認為在通膨壓力尚未明顯緩解下，聯準會（Fed）到年底可能需再度升息。Fed鷹派勢力高漲，加上美國10年期公債殖利率持續飆升，支撐美元指數在新一季交易開始就衝破107大關、刷新11個月新高。