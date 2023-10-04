「Lin bay好油」農業粉專經營者林裕紘近期指出，自己遭人在臉書傳訊息恐嚇。不料檢警調查發現後，疑似為其自導自演，引發社會各界對此排山倒海的批評。然而林裕紘好友、有「最強菜農」稱號的林佳新昨（3）日在臉書發文表示，自己絕對不會跟林裕紘切割，一起享受被雨淋。

林佳新在臉書發文指出，林裕紘是他一輩子兄弟不假，自己從昨晚半夜醒來無法入眠到現在，好多人問他、打電話給他，但自己只能回，「我不知道」、「我真的不知道」。

林佳新強調，「我不是推卸，我只想說一句話，好油是我兄弟，我不會否認，除非他不認我這個兄弟，但我真不知道他為啥這樣做。」

針對林裕紘自導自演恐嚇案一事，林佳新認為，如果一切是真，那就是真的錯了，外界要刷（罵）就連自己一起罵，「錯了，但他是我兄弟，很多人要我再加強切割，痛罵他，我真的做不到，很多人要我再痛批他，留一點講述農業的公正性，我做不到」。

林佳新最後無奈陳述，或許自己這種赤腳的不懂，或許自己這種賤人就是矯情，套句故鄉霹靂布袋戲的台詞，「浮名本是身外物，不著方寸也風流」。林佳新最後最後還向林裕紘喊話，「xxx，你是我兄弟，我能做的不多，一起享受被雨淋吧。」