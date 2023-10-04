一名男子打開包養網尋找連假可約會的對象，意外找到一名國小教師，沒想到約會竟演變成他被女教師訓話半小時，但對方完全沒有意識到自己的問題，返家後還提出下次約會要求，他傻眼直呼「我是到包養網找粉紅泡泡，不是找私人家教耶」，貼文引發網友熱議。

原PO前天（2日）於論壇《Dcard》指出，他和女教師相約在車站外的廣場見面，過程中跳過了散步談心的階段，女教師站在廣場上、手環抱胸開始分享自己的人生觀及愛情觀，甚至開始指責原PO的衣著、理財觀等，還質問「你懂我的意思嗎？聽懂我說的嗎？」時間長達半小時。

約會目的完全偏離預期，讓原PO不知所措，只好趕緊把女教師送回火車站月台，心裡想著不再連絡，但女教師返家後仍傳訊息要求下次約會，希望彼此能簽定約定書，讓他超級傻眼，「我是到包養網找粉紅泡泡，不是找私人家教耶！難怪大部分人對女老師評價不好」。

PO文引發許多網友熱烈討論，不少人認為每次約會都是難得的經驗，且每個人都有自己的個性和點，不應針對女教師做評論，「我覺得某種意義上來說，也是很獨特的經驗」、「身為一個國小教師的丈夫，你要確定她真的是國小老師！然後我也是國小教師，國小教師根本不會這樣講話，所以你自己相信就好，開地圖炮大可不必」。