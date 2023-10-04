一名男網友發文抱怨，交往多年的女友很愛拍照，每次出去玩都要他幫忙拍各式各樣的美照，拍不好還要被罵，讓原PO忍不住吐槽女友「以為自己是仙女」，引起網友熱烈討論。

一名男網友近日在臉書社團《匿名2公社》上分享，他有一個交往多年的女朋友，女友有個壞習慣，那就是每次旅遊都會瘋狂要求原PO幫拍照，之前去國外自由行玩了5天，他至少幫女友拍了1000張照片。

男網友表示，女友瘋狂追求美照，讓他感到很崩潰，因為只要他取景構圖不符合女友的期待就會挨罵，就連女友自己氣色不好，拍出來的照片不好看，他也要被罵，久而久之他對於幫女友拍照這件事感到很排斥，吐槽說「她是自以為是仙女？或聖女的完美主義者？真的很強人所難。」不過除了拍照這點之外，女友其實是很好的人，讓他不知道該怎麼辦。

貼文引起網友討論，不少女網友留言表示，出國玩5天只拍1000張超少的，平常跟姐妹們出門，一個上午就會拍上千張照片了，建議原PO可以上網學一些拍照的技巧，或是開啟連拍模式就對了。「愛她就學習拍照」、「女生本來就愛拍照啊！你怎麼不去學如何拍照和修圖」、「我朋友一天半日遊都能拍上千張了，更何況去日本5天」。

另有網友說，每次旅行最討厭那種霸占景點拍照的人，「做點功德，盡量不要出去玩啦，大家很討厭一直佔著景點猛拍照的人」、「我也受不了一直拍不停的人」。