本土劇女星德馨2020年認愛廚師男友廣宏一，兩人交往近6年的時間，過程中兩人也曾有過爭執，男友還曾控訴德馨「陪酒」，隨後發現是誤會光速和好，如今廣宏一突在臉書上發文坦言「其實，今年初我們就已經和平分手了！」證實兩人情斷。

德馨2020年認愛廚師男友廣宏一。（圖／擷取自廣宏一臉書）

廣宏一日前在臉書發文：「我喜歡妳，因為妳是唯一可以在睡前逗我笑的女人。我好喜歡妳，因為妳會在我哭泣時，假裝忙碌沒看到我眼淚的人。我很喜歡妳，因為我遇到好多不好的事，但有妳在，總是比較變得好很多。儘管我喜歡妳，但經過這些年我們漸發現，每一次相遇的地方，已經變得不一樣了」。

然而，他也透露，兩人是和平分手「這個社會不缺批評和責備，但也缺少了很多正念與鼓勵。她與我，在顛沛中已飽經滄桑，現在也許最好的擁抱就是放手。最大的難得就是我們愛過，也起起落落」最後他標記德馨給予祝福。

廣宏一發文證實與德馨分手。（圖／擷取自廣宏一臉書）

事實上，當初廣宏一在臉書指控德馨說謊，還跑去陪酒吃飯，掀起網友熱議，不過德馨經紀人留言解釋，是因臨時救火參加戲劇演出更改角色，製片為感謝她們幫忙而請吃飯，後來廣宏一發現是誤會後，也認錯。