小犬颱風可能再增強，氣象粉專指出，小犬明天（5日）上午將以巔峰之姿從台東附近登陸，首當其衝的台東務必嚴防狂風暴雨。至於民眾關心的颱風假，粉專表示，以風雨預測來看，台東、花蓮、屏東、高雄、台南、澎湖6縣市明天放假機率最高；若以暴風圈涵蓋範圍為基準，「新竹以南都有可能放假」，不過仍由各縣市府決定。
氣象粉專「觀氣象看天氣」發文指出，小犬颱風眼「二度開眼」，預計接下來強度會再往上提升，明天上午將以巔峰之姿從台東附近登陸，首當其衝的台東務必嚴防狂風暴雨。
另外西半部已經開始起風，沿海陸地普遍颳起8至9級陣風，局部地區更達10級，越晚風力將越強。
至於民眾關心的颱風假，粉專表示，若以風雨預測做為放假標準，台東、花蓮、屏東、高雄、台南、澎湖6縣市明天放假機率最高；但若以暴風圈涵蓋的範圍為基準，新竹以南都有可能放假。
依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力達7級以上或陣風可達10級以上，或未來24小時累積雨量預測山區達200毫米、平地350毫米；不過是否停班課仍由各縣市府決定。
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