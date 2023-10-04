疫後觀光餐旅業缺人缺工，六福旅遊集團（2705）積極搶才及留才並邁向永續經營，今（4）日宣布自10月起啟動「員工持股信託」計畫，開放六福旅遊集團及所有子公司員工，包含長期PT等參加，同仁可從每月薪資中提撥固定金額定期投資六福股票，公司也將依照不同職級和績效提撥每月最高50％的相對應提存金額，不僅可協助員工儲蓄理財，也有效連結員工利益與企業績效，吸引優秀人才投入並提升員工穩定度，留住關鍵人才，與員工共榮共好。

「存股」當道，也是許多小資族選擇額外加碼退休金的方式，六福表示，員工持股信託採員工自主申請加入制，此舉對同仁及公司來說是雙贏，讓同仁感受到公司的額外投入，並且願意持續和公司一起成長，集團旗下六福村主題遊樂園更是全台首家推動員工持股信託的遊樂園。

六福長期致力ESG，注重同仁的薪資福利保障，除員工持股信託外，員工免費供餐、免費制服清洗、六福村員工免費入園及家庭日都是很受員工歡迎的、每年還有年終獎金、績效獎金、激勵獎金、飯店住宿餐飲優惠、六福旗下各關係企業相關優惠、中高齡彈性工作規劃、穩定的培訓及升遷管道，保障同仁工作與生活平衡，打造穩定及多元友善的職場環境。