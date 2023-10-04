許多人很在意臀部大小、形狀，但事實上，臀部外觀也與人體健康有關。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，臀部是人體的重要部位，若是臀部不健康，不僅影響外觀，也會出現腰痛、膝蓋疼痛，以及骨盆不正問題，他建議可以透過深蹲、弓步和臀橋等簡單動作，加強臀部肌肉。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，臀部由臀大肌、臀中肌和臀小肌組成，其中臀大肌位於臀部後側，是人體最大的肌肉，負責髖關節的伸展和外旋；而臀中肌位於臀部中部，可控制髖關節的內旋和外旋；最後，臀小肌位於臀部前側，可協助髖關節的內旋和屈曲。

除了一般人在意的臀部大小外，黃軒表示，臀部外觀改變，例如下垂、扁平、不對稱都可能是臀部健康警訊的徵兆。

1. 臀部下垂：臀部下垂通常是因臀部肌肉鬆弛或脂肪堆積造成的，會增加腰痛的風險。

2. 臀部扁平：臀部扁平是指臀部沒有明顯的曲線，常是因臀部肌肉不發達所致，增加腰痛和膝蓋疼痛的風險。

3. 臀部不對稱：臀部不對稱是指兩側臀部大小或形狀不一致，可能是先天性因素造成的，也可能是後天因素（如受傷或手術），從而導致骨盆傾斜，影響身體與走路的姿勢。

至於如何改善臀部健康，黃軒建議3種方式：

1. 保持健康體重。

2. 定期運動：臀部肌肉是可以鍛鍊的肌肉，定期訓練臀部肌肉可以改善臀部外形和功能，例如可做深蹲、弓步、臀橋、側步蹲。

3. 注意姿勢：良好的姿勢可以幫助減少臀部肌肉的壓力。