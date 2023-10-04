享譽國際的知名水都威尼斯，在當地時間3日晚間驚傳重大車禍，一輛滿載觀光客的遊覽車衝出高架道路，墜落地面，車體瞬間起火燃燒，造成至少21人不幸死亡、18人受傷，死者中包含2名孩童。威尼斯市長表示，現場慘況「宛如世界末日」。

Scene in Venice, Italy where a bus plunged off an overpass, killing at least 21 people pic.twitter.com/l5pgpqVuSb — BNO News (@BNONews) October 3, 2023

At least 21 people died after a bus carrying tourists to a campground crashed off an overpass near Venice in northern Italy and caught fire https://t.co/DBAKwwglO2 pic.twitter.com/wyI1p3SG8Q — Reuters (@Reuters) October 4, 2023

根據路透社報導，這起悲劇發生在義大利北部梅斯特雷(Mestre)地區，與威尼斯主島僅隔一座大橋。當地時間3日晚間7時45分左右，遊覽車上載滿40名遊客，正要前往露營區，不料車子開在高架道路上時，卻突然衝出護欄，墜落到15公尺下的鐵軌旁並起火燃燒。

At least 21 people have died, but there are fears this figure could rise as rescue operations continue. https://t.co/iXJG975SSz — ITV News (@itvnews) October 3, 2023

威尼斯市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）形容，事故現場「宛如世界末日」。由於車體嚴重毀損，消防人員花了許多功夫才將遺體一一搬出。

報導指出，車上的乘客分別來自德國、烏克蘭、法國與克羅埃西亞，也有部分是義大利本地人士。

當局正深入調查事故發生的原因，目前已知其中一條線索指向40歲的肇事司機，據悉他在執勤前已經生病，不幸也在這起車禍中喪生。