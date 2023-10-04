美魔女女星楊繡惠先前宣布半退休，不再拍八點檔戲劇，也不再接外景節目錄影，今(4日)凌晨她突然發文表示深夜胃痛冒冷汗，本來想說自己吃胃藥忍一下就沒事，沒想到更加疼痛，最後只好去急診室報到，她不得不向《女人我最大》製作單位告假，表示因生病無法出席錄影，至於是吃了什麼？病因為何需再等進一步檢查。

楊繡惠稍早曬出自人在急診室病床上躺地的照片，表示昨晚回家後一直胃絞痛，原本以為自己吃備用胃藥舒緩一下即可，未料病情嚴重到必須掛急診，「本來今天要錄女人我最大的！趕緊跟製作單位告假！抱歉，明天還要去醫院複診，吃播休息一天喔！我愛你們，心湄姐抱歉喔，醜一」，見此，粉絲也留言獻上安慰。

敢說敢言的楊繡惠，先前替姪子抱不平，自曝前陣子在台中買了一間房，5月又一口氣買了兩間房，三間房加起來總價超過1.3億台幣，沒想到姪子最近買房，女友嫌東嫌西，嫌對方房子買太小，最後導致分手，楊繡惠開罵姪子女友狗眼看人低，並宣告以後家產都會給姪子，強調：「你知道嗎？我以後財產要給他管耶」。

楊繡惠先前還曾分享有趣的性經驗，透露先前和一任男友交往3個月後認為可以發展性關係了，正要啪啪啪時，楊繡惠驚覺對方有動作，她卻一點感覺也沒有，自嘲說：「到底是我房間太大，還是他的工具太小。」最後男方結束後，楊繡惠覺得傻眼，只好邊安撫對方，一邊計畫落荒而逃，笑翻網友。