緯創集團宣布旗下智帆風能與台灣電力公司合作，簽署高空風帆發電合作協議。智帆風能將於2024年引入兩台Skysails風帆發電設備，於100MW太陽能裝置容量的台電彰濱光電場進行試驗。此次引入的風帆發電系統，具有許多技術優勢，而這次在台灣的試驗，也是首次引進亞洲地區。

智帆風能導入德國Skysails公司所研發的風帆發電系統(Airborne Wind Energy，簡稱AWE)，透過施放於200-400公尺高空的風帆，擷取相較平地更大的風能，Skysails已在德國與非洲模里西斯併網測試。智帆風能透過創新再生能源解決方案，成為緯創集團推動綠能科技領域的主要推手，後續也將積極投入綠能相關的創新研發。

台電表示，智帆風能Skysails系統，是透過類似風箏裝置飛於空中，帶動地面發電機組，具有設置較為彈性、可隨時收放的特性，讓這套系統在不易建設太陽能板或水平風機的離島地區，更有發展潛力，未來可擴大至離島場域，使這套系統發揮更大的效益，此亦為台電與智帆風能合作的主要原因。

智帆風能現階段積極接觸國內離島場域，希望能將第二套設施導入國內的離島，創造更大的價值。