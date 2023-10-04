21歲施姓詐欺車手，因中秋過節缺錢花用，竟萌生歹念，9月30日鎖定北市大南路一間銀樓，見店員已滿頭白髮，拿起28萬2500元的金項鍊項鍊試戴，乘機奪門而出，當晚立即跑到酒店狂歡，甚至將小姐框出場、開房間，警方10月2日晚間7時許在三重一間商務旅館樓下逮人，施男落網時身上只剩下3000元，贓款花用殆盡，訊後依強奪罪移送士林地檢署，檢方複訊後向法院聲押獲准。

施男曾經擔任詐欺車手，9月30日晚間朋友都返家過節無人陪伴，他鎖定住家附近的銀樓，趁著挑選金項鍊，掛在脖子上比較粗細之際突然起身，搶走價值28萬2500元的金項鍊，隨即跳上計程車前往長春路一間酒店，將金項鍊以25萬元賣給店內幹部，並在店內消費、框一名坐檯小姐出場，隨後到汽車旅館內狂歡。

到了凌晨，施男又前往民生東路酒店續攤，再轉往長春路，身上25萬元除用來支付酒錢、坐檯費等，還有一部分用於還債，他於清晨投宿汽車旅館，還找來傳播小姐陪伴過夜，警方連夜調閱監視器，發現他搭乘9輛不同的計程車，企圖躲避查緝，警方最後鎖定新北三重一間汽車旅館，10月2日傍晚在1樓埋伏，晚上7時許，趁施男外出時逮人。

施男落網時身上僅剩3000多元，更向警方分享「這2天過得超精彩」，警詢後依搶奪罪將其移送士林地檢署，檢方複訊後向法院聲押，法院裁定羈押不禁見。

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