桃園地方法院楊姓法警今年4月因劉姓人犯大聲叫囂及飆罵三字經，楊以過肩摔、拳腳交加制伏人犯，刑事部分桃園地檢署偵辦中，行政究責部分，經台灣高等法院移送，懲戒法院認定楊姓法警逾越戒護之必要程度，而屬違失行為，判決記過1次。可上訴。

台灣高等法院移送指出，今年4月11日楊奉派負責桃園地院候審戒護區域執勤，當天上午台北看守所在監劉姓人犯經提解到院出庭應訊後，暫押該院候審室，期間劉詢問、躁動頻仍，需法警頻頻加以安撫，時至當天下午2點半，劉出現情緒激動、大聲叫囂及飆罵三字經等挑釁及侮辱法警行為。

為避免留置候審室之其他人犯受劉所鼓動，引發不必要群起躁動，楊姓法警等人遂強行將劉帶出另行隔離戒護；楊因不耐劉的種種挑釁及言語侮辱，於強行帶離劉過程中，於其無明顯抗拒配合下，卻施以過肩摔、手打腳踢等過當強制壓制行為，致劉嘴角等處受傷。

楊涉犯刑法傷害罪部分，桃園地院另移送臺灣桃園地方檢察署偵辦，行政究責部分，高院認定楊違反《公務員服務法》公務員應誠信、謹慎，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為，移送懲戒。

懲戒法院認為，人犯在戒護場所之安全為法警戒護之首要，如有脫逃、自殺、暴行或其他擾亂秩序行為時，固得以強制力戒護，但不得逾必要程度，且必要時並得報請法官同意施用適當戒具。

懲戒法院認為，本件候審室劉姓人犯雖有大聲叫囂、飆罵三字經等挑釁及侮辱法警之脫序行為，但僅止於言詞，並無肢體暴力、抗拒或其他人犯受其鼓動發生失控之情事，楊姓法官施以強制力，以過肩摔、拳腳交加制伏人犯，顯已逾越戒護之必要程度，而屬違失行為，判決記過1次，可上訴。