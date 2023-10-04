大陸山西省呂梁市一名新娘近日結婚，不料婚禮儀式進行到一半，突然有位女童因高燒暈倒在地。幸運的是，新娘正好是兒科護理師，聽到現場有人在呼喊，立即中斷儀式前往查看，還拿著濕毛巾不斷給孩子物理降溫，持續大約10分鐘左右，待女童症狀有所減輕，趕緊將其送醫治療，隨後儀式才重新開始。

《黑龍江日報》報導，拍攝者文先生表示，當時小朋友本來就有點發燒，可能加上當地氣候原因，突然就驚厥了，還不停咬舌。新娘正好是兒科護士，聽到現場有人呼喊馬上過來查看，還拿著濕毛巾給孩子物理降溫，大概10分鐘左右，孩子症狀有所減輕就趕緊送醫了，之後新娘才繼續婚禮儀式。

對此，常姓新娘還原狀況，自己當時正準備上台舉行婚禮儀式，新郎的弟弟跑過來說孩子昏厥了，家屬特別著急，她趕忙跑去為其物理降溫，給家長叮囑注意事項，隨後孩子被送到醫院。常女表示，她是一名護士，是從兒科出身的，救死扶傷是醫務人員的責任，婚禮可以推遲，孩子更重要。

看到眼前這一幕，網友們都覺得十分正能量，紛紛大讚「新娘救人的樣子真美」、「最美天使」、「新娘大德必有大福」、「這家找到了個好媳婦」；也有人直言，「孩子發燒還去參加婚禮？對孩子不負責任，也對其他賓客不負責任啊」、「孩子發燒還要帶出來，去人群密集的婚禮上吃席，隨的禮非得吃回來？」