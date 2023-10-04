台積電美國亞利桑那廠挑戰連連，反觀在日本設廠進度更樂觀。根據日媒報導，台積電預計10月開始在日本熊本的新晶片工廠安裝半導體設備，這也代表日本廠的進度比美國廠更快。

根據日經亞洲（Nikkei Asia）報導，台積電已派出數百名支援人員前往熊本市的新廠，而且來自台積電供應商的數百名支援人員，近期也將加入他們的行列。消息人士透露，台積電為此在台中培訓了300多名日本員工。

熟悉內情的產業高層人士說，台積電已通知多間供應商10月開始安裝晶片生產設備，相關工作預計2024年第1季完成。

報導提到，半導體廠建設的關鍵步驟是安裝設備，這步驟需要高水準的專業知識以及與數百家供應商的合作，一旦設備就定位，晶片廠就可以開始進行測試生產，順利的話就可以進行大量生產。

報導分析，台積電2021年10月宣布熊本廠計畫，2022年開始建設，預計明年量產，與美國亞利桑那州的新廠進度形成鮮明對比，該廠將從2024年遞延至2025年量產。

美國市場情報公司（IDC）全球副總裁莫拉萊斯（Mario Morales）說，日本政府簡化了法規，藉此加快台積電設廠進程，但美國的法規複雜，台積電很難將100多家供應商引進當地，加上補貼速度放緩，美國新廠建設耗費的時間恐持續拉長。