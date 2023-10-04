財信傳媒董事長謝金河。（中時資料照）

揭露進口蛋爭議的「Lin bay好油」粉專板主林裕紘遭恐嚇案，未料卻被查出全案是林和國民黨黨工許哲賓自導自演，引發各界譁然。財信傳媒董事長謝金河昨（3）日表示，Lin bay好油讓農業部長陳吉仲下台，「下一個認知作戰要推倒的那一面牆很可能是經濟部長王美花」。資深媒體人謝寒冰今則發文痛批謝金河「鬼扯」。

謝金河昨先是在臉書稱Lin bay好油惡意造謠，抹黑進口蛋，加大社會危機，導致陳吉仲下台，並認為背後插針的認知作戰都沒有停止過。謝金河直言，進口蛋風波中，若陳吉仲第一時間召集所有參與進口蛋的蛋商一字排開，向全國大眾交代進口蛋的流程，「我相信很容易取得民眾的理解」。

「在蛋的風波告一段落後，下個認知作戰要推倒的那一面牆很可能是經濟部長王美花」。謝金河稱，從去年晶片戰爭開始，到台積電赴美投資，把台積電說成美積電，甚至說台積電掏空台灣，再到台灣缺電，再生能源風波，王美花都在第一線，現在用ECFA拉下王美花部長的認知作戰正箭在弦上。

針對謝金河稱Lin bay好油打垮陳吉仲是大陸認知作戰，謝寒冰今在臉書直批「鬼扯」，並直言若他是老共，絕對希望陳吉仲、王美花、薛瑞元、陳耀祥之流一路挺到最後。

謝金河這篇文章被轉傳至PTT後引來許多網友批評，並表示「開始洗蛋沒事了齁」、「最爛部長還想洗成受害？當人民白癡」、「這兩個不用認知作戰就公認的爛」、「陳吉仲本來就爛，下台是正常的」、「自導自演跟進口臭蛋是兩回事」、「開始趁機洗風向偷換概念」。