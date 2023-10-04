偉大的爸爸！中國重慶一名53歲易姓爸爸，經歷離婚和事業失敗，25歲的兒子2年前因為腦梗塞，需要他時刻照顧，只好帶在身邊開計程車，但常常嚇到乘客，逼得他在3個月來，道歉了無數次。

根據《北京青年報》報導，易男1996年到深圳創業，成立一批經營通訊設備的人，但後來通訊行業落寞，他趁房地產起飛時進軍建築行業，又在網購興起時涉足物流業務，20多年以來總能看準商機，但後來衣錦還鄉回重慶創業，為了給兒子更好的未來，於是投入金融圈，但這次沒那麼順利，2015年因投資失敗慘虧，建築工地和物流公司也接連發生事務，賠了不少錢。

生意上的失敗，使得易男無心關注家庭，導致和妻子離婚，由他獨自撫養兒子，兒子成績優異，準備到法國唸研究所，而他再度創業後，生意也有了起色，直到2021年11月19日，兒子起床上廁所，卻無預警暈倒在沙發上，又滑到地上，緊急送醫檢查發現是左腦梗塞，需要立刻動手術，幸好手術很成功，但術後復健需要一大筆錢。

易男貼了致歉書，仍不免遭到投訴。（圖／翻攝自北京青年報）

易男沒辦法找全職工作，於是開始開計程車，白天陪兒子做復健，晚上就開計程車貼補家用，病情一度好轉，但後來又惡化，在加護病房熬了2個月，總算睜開眼睛，卻喪失生活自理的能力，只好帶著兒子開計程車，一邊賺錢一邊照顧兒子。

每當載客時，易男總要解釋一遍又一遍「為什麼副駕上有人」，還在車內貼致歉書，「兒子2年前腦梗，多次手術治療，生活不能自理，因家裡無人照顧，特帶在身邊，給您帶來不便，請諒解，特此歉意」，平均1天接20單，3個多月下來，就道歉了將近1800次，但有些人不諒解而投訴，讓他被平台罰款，還封了3天帳號。

不過，多數乘客還是善良的，有些人硬塞小費給他，或是偷偷在叫車軟體上打賞，直到現在給兒子看病，已經花了50多萬人民幣，雖然心裡還是有壓力，但他已經很滿足了，「起碼我的兒子還活著」。