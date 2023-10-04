杭州亞運期間，大陸國務院港澳辦原聯絡司副司長邰凡以「中央港澳辦一局負責人」的身分亮相。港媒指，這是中共中央港澳工作辦公室內設機構首度曝光，有分析認為，這意味著中央港澳辦組建工作接近尾聲，預料也將正式掛牌。另有消息稱，中央港澳辦將在國務院港澳辦的基礎上擴大編制，除了「司」改成「局」，可能還會增加部門，強化力量。

香港《星島日報》4日獨家報導，今年3月，《黨和國家機構改革方案》公布，提出在國務院港澳辦基礎上組建中央港澳辦，作為中共中央辦事機構，被視為擴權升格。7月，中央港澳辦召開首次會議，領導層曝光，夏寶龍擔任主任，但仍未正式掛牌。

9月22日，香港特首李家超抵達杭州準備出席亞運開幕式，並在社群平台公布「國務院港澳辦副司長邰凡到機場迎接」，但沒有稱邰凡是聯絡司副司長。24日上午，澳門特首賀一誠到訪浙江大學，浙大官網披露，「中央港澳辦、國務院港澳辦一局負責人邰凡參加活動」。

報導指，這是中央港澳辦內設機構首度曝光，相信邰凡擔任一局副局長，但暫時不清楚一局具體名稱和職能。有不願透露姓名的分析人士表示，這意味著中央港澳辦改革方案已獲批准，內設機構配置完成，一些人事也已敲定，預料將正式掛牌。

大陸國務院港澳辦原設9個正司局級的內設機構，分別是祕書行政司、綜合司、政研司、聯絡司、交流司、法律司、宣傳司、安全事務司、機關黨委（人事司），其中宣傳司、安全事務司是2021年增設。

報導引述接近港澳系統的香港建制派消息透露，中央港澳辦將在國務院港澳辦的基礎上擴編，可能至少會增加1個局，也就是設10個局。原來的9司會被「打散」，因應港澳新形勢重組，職能和名稱都會有很大不同。

據悉，國務院系統部委的內設機構稱為「司」，黨中央系統的內設機構一般稱為「局」，比如中央統戰部、中央台辦等。以中央統戰部為例，設10幾個局，其中一局是民主黨派工作局，三局是港澳台海外聯絡局。

另外，原中央港澳辦副主任楊萬明已擔任中國人民對外友好協會會長，目前在京的中央港澳辦副主任只有2人（常務副主任周霽、副主任王靈桂），相信還將有高層任命。