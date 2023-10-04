好市多不定期推出新品，一名男子發現賣場開賣6層的貓跳台，一組售價為2499元，他說這是「Costco千元成家方案，6層透天厝，2房帶天台」，圖文引發網友關注，當中有貓奴大讚售價比寵物店賣的跳台便宜，也有人分享使用心得，指家中的3隻貓主子很滿意。

原PO昨（3）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上傳一張貓跳台照片，只見一座6層的貓跳台的抓柱有麻繩、懸掛小球，平台材質是絨毛布料，一組售價是2499元，他仿照房仲廣告的台詞寫道「Costco千元成家方案，6層透天厝，2房帶天台。」

貼文吸引逾千名貓奴關注，「這種沒打地基的，我家小屁貓一撞就倒」、「有限重嗎？感覺胖的不行」、「看起來對胖貓不友善哦」、「比寵物店便宜」、「看起來不錯欸」、「感覺要來幫我家貓置產一下」、「這個承重力看起來很弱」、「比起這個我家貓更喜歡好市多的紙箱」。

有已購入的剷屎官分享使用心得，表示返家組裝、鎖緊靠牆，飼養的3隻貓會站在不同的層板上玩耍，笑說「主子很滿意。」