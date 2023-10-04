泰國首都曼谷3日下午在大型購物中心「暹羅百麗宮」（Siam Paragon）發生槍擊案，造成2人死亡和5人受傷。當時一名南韓正妹YouTuber事發時就在商場內，在餐廳邊吃飯邊直播，聽到槍響時驚嚇狂奔出餐廳逃命，直言「如果晚了一點，我可能就出事了！」，驚險過程全被直播，嚇壞不少人。

南韓YouTuber「BobbyJini」3日在暹羅百麗宮中的一間餐廳直播吃飯，突然響起一陣槍聲，人群尖叫聲隨之傳來，她不禁慌張大喊：：「這是什麼情況？」並迅速拿起攝像機奔逃，過程中她害怕飆出粗口，「為什麼？是槍嗎？」影片中也可看到大批民眾四處竄逃。

逃到安全處後，BobbyJini驚魂未定向同樣逃難的路人詢問究竟發生了甚麼事，有沒有人因此受傷，對方對情情況也一無所知，事後BobbyJin補充當時情況，坦言如果自己再晚個一步，可能就會出事，「我聽到槍聲，心想『這是什麼情況』，就在那時，約有15人從狹小的廣場快速湧出，看到一名母親近乎是丟下嬰兒車就跑，我瞬間有一種直覺，這不是在開玩笑。」

綜合外媒報導，年僅14歲的槍手目前已遭到逮捕，而他則向警方聲稱「有人叫他開槍射擊他人」。他也坦言，空氣改裝槍是透過網路購買。警方表示，男子在購物中心附近的學校讀書，過去曾有就醫紀錄，但近日停藥，目前仍在釐清男子開槍的動機，已試圖聯繫男子的父母，但未獲回應。

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