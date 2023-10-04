環保署今年升格為環境部，未料預算編列反而縮水逾8億元！據環境部公布的預算書顯示，明年公務預算共編列80億餘元，較今年的88億減少8億餘元，環境部部長薛富盛赴立法院報告時指出，扣除今年公務撥補空汙基金的25億餘元，實際為增列16億餘元。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部報告2024年施政計畫及收支預算案。

依環境部公布的預算案指出，明年公務預算編列80億餘元、基金預算編列95億餘元，較今年縮水，薛富盛表示，明年公務預算較今年減列8億餘元，但扣除今年度公務撥補空汙基金汰換老舊機車及大型柴油車補助25億3400萬元一次性經費後，實際增列16億9904萬餘元，主要增列包括減量回收及資源循環推動計畫及多元化垃圾處理計畫。

此外，環境部明年各基金收入編列97億餘元，較今年減少21億餘元，薛富盛說，扣除公務預算撥補空汙基金的25億餘元後，實際增列3億9000萬餘元，為空汙基金預估車用汽油發油量增加，另外新增辦理「2030年客運車輛電動化推動計畫」所致。