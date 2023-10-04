台北大巨蛋預計在年底開放，力拼成為12月亞洲棒球錦標賽的舉辦場地。台北市副市長李四川日前在臉書披露大巨蛋內部的最新景象，讓網友直呼「快點開放！」，惟目前安檢尚未通過。而美國大聯盟場務專家7月有來台場勘台北大巨蛋的建議報告也曝光，經營團隊遠雄集團並做出最新回應。

TVBS昨（3）日報導，美國大聯盟場務專家7月來台檢測場勘，報告出爐，針對對賽場、草坪與紅土、牛棚、室內打擊練習籠、一般場地與設施都有提出建議；對此，遠雄集團副總經理楊舜欽回應稱，標線部份已經請廠商做完調整了，紅土部分也加厚，草皮的整個彈性度都經過改善，牛棚跟打擊練習區的部分降低，打者之眼在活動式上也套了深色的布幕，另外目前可用座位規劃到坐到第二層第九排以上。

大巨蛋何時啟用全國關注，過去有北市議員質疑，座椅顏色，燈光恐會造成「吃球」的情況。楊舜欽表示，在做完打者之眼後，會針對現場的色溫、觀眾的進場人數、球員的回饋進行完整的修繕。