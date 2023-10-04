國防部今（4日）偵獲中共各型機共29架次出海活動，其中16架次逾越海峽中線及其延伸線進入北部、西南空域、共艦5艘次，持續在臺海周邊活動。其中，有1架次「攻擊2型無人機」首次逾越海峽中線，而「攻擊2型無人機」又稱「翼龍2無人機」，是大陸所研製偵查打擊一體化多用途無人機。

偵獲共機29架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入北部及西南空域16架次)、共艦5艘次，在臺海周邊活動。(國防部提供)

國防部今（4日）表示，迄6時止，陸續偵獲中共BZK-005無人機、蘇愷-30、殲-10、殲-16、運-8反潛機、運-9通信對抗機、運-8電偵機、攻擊2型無人機等各型機共29架次出海活動，其中16架次逾越海峽中線及其延伸線進入北部、西南空域、共艦5艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

「翼龍」系列偵打一體多用途無人機由大陸成都飛機設計研究所研製，具備全自主水平起降、巡航飛行、空地協同、地面接力控制能力，除能偵查、監視，還能兼顧對地打擊任務。「翼龍-1」為軍民兩用無人機，於2007年完成首飛，2011年量產。

「翼龍-2」無人機機體擴大，最大飛行高度為9000公尺，最大飛行速度為每小時370公里，航時20小時，彈藥可攜量為480公斤，各性能都有所增進；「翼龍-3」則在2022年於珠海航展展出，陸媒表示，其具備「遠航程、重掛載、多用途」特點，可外掛2噸彈藥，最大航程超過1萬公里，航時和2代相比，也翻倍為40小時。

而前身為雲影-3無人機的「翼龍-10」無人機，則能掛載殲-20戰機使用的FT7炸彈，又因具備先進的雷達與光電系統，至少能使用7種精確制導彈藥，最高飛行高度為1萬4500公尺、最大飛行速度為650公里、最大航程達4000公里。陸媒分析指出，其性能可媲美美軍「死神」MQ-9相比，速度、航程更有過之而無不及。