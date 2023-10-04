我國第1艘自製潛艦「海鯤號」日前下水，引起外界關注，有印度媒體更喊出，應加強與台灣的合作。不過，有國防背景的國民黨前立委林郁方認為，與印度合作不是個好選擇，因印度不是造潛艦的大國，此外，印度人相當精明，在和他們做生意時非常不容易。

綜合媒體報導，印媒《印度時報》（The Times of India）9月30日刊出資深編輯高許（Rudroneel Ghosh）的專文，對我國造出潛艦表示肯定，主張為了區域和平，印度應加強與台灣的合作，也呼籲，所有志同道合的民主國家，都應該協助我國自衛。

對此，林郁方昨（3）日在政論節目《新聞大白話》直言，在造潛艦上與印度合作，恐怕不是個好選擇。他指出，印度雖然有自製潛艦，但也分別向法國、德國和俄羅斯，購買了鮋魚級、209級和基洛級潛艦，印度並非是造潛艦的大國，所以找它合作，就表示對相關事務不瞭解。

林郁方接著說，印度人非常精明，有1位從事外貿相關工作的友人告訴他，在和印度人做生意時要非常小心，且也非常不容易。林郁方也坦言，他不反對與印度合作，但政府還是該謹慎以對。