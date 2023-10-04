一代巨星劉文正今年2月突爆出烏龍死訊，幸好後來前經紀人夏玉順承認劉文正人沒事，才讓大家放下心中大石，而他過去一手扶植的飛鷹三姝和巫啟賢昨(3日)罕見聚會合體，僅少了伊能靜，引來網友留言：「經典偶像」、「要開演唱會了嗎？一定爆滿」、「以前的回憶都回來了」、「就差了個伊能靜」。

劉文正先前被夏玉順突然宣布「被死亡」，第一時間嚇傻眾人，伊能靜在記者會上落淚哽咽，方文琳一度發文說：「沒有劉大哥不會有方文琳這三個字，感念的心從來不曾因為時間停止過」，而裘海正則是表示懷疑，而夏玉順說法翻盤後，伊能靜先表示：「不是大家都在講就是真的」，巫啟賢則痛批：「希望大家謹慎，以後這種事再由外人傳出，必屬謠言，切記切記！」

方文琳、巫啟賢、裘海正合體。（圖／翻攝自方文琳臉書）

巫啟賢後來上王偉忠廣播節目，回憶第一次見到恩師經過，笑說第一次見到劉文正覺得對方很高大，此時王偉忠補充：「其實劉文正不高」，巫啟賢秒回：「他穿高跟鞋」，王偉忠則說：「不要講嘛！」表示劉文正的高跟鞋在裡面鞋底，外面看不出來，巫啟賢虧：「所以我們說我們師父『根底深厚』」，王偉忠便罵：「你這個出賣師父的傢伙！」笑翻眾人。

昨方文琳曬出和裘海正、巫啟賢等人聚會照片，感慨寫下：「我們，老友相聚，笑聲不斷，吉他之神Masa老師，群姐，新加坡共事老戰友Kelven，無論多久沒見都能如此自在」，也引來滿滿回憶殺，而今年5月裘海正出席公益活動，表示一直有和方文琳聯繫，也很希望飛鷹三姝有機會同台做公益，對伊能靜喊話說：「希望她也一起參與，只做兒子的經紀人太可惜啦。」