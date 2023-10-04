桃園市政府設計「國慶升旗線上互動遊戲」上線2天，已經累積破萬次的遊玩次數，目前最快升旗手僅花2.49秒完成任務。(蔡依珍攝)

為了讓更多民眾感受現場升旗典禮感動，桃園市政府5日上午8時加碼500個雙十國慶升旗典禮參加名額。(蔡依珍攝)

光輝十月來臨，桃園市政府正式啟動「國慶月」系列活動，其中雙十國慶升旗活動周一開放網路報名，1010個名額瞬間秒殺，讓手速不夠快的民眾相當扼腕、頻喊加碼，市長張善政4日在市政會議宣布，5日上午8點加開500個名額，笑說府前廣場就這麼大，搶完就真的沒了，呼籲想報名的民眾動作要快。

張善政說，周末就是國慶連假，今年桃園擴大舉辦雙十國慶慶典，相信市民看到市府外牆、穿堂、公所、重要街道等地青天白日滿地紅意象，都能感受到跟往年很不一樣，他提到國慶當天早上要在市府前廣場舉辦升旗典禮，但因場地大小有限，參加者要事先線上報名，2日系統開放首日，1010名額瞬間就被搶光，為了讓更多民眾感受現場升旗典禮感動，5日上午8時加碼500個名額，相信一樣會秒殺，請民眾把握機會，他也樂見響應熱烈，證明市民對國慶和國旗有感情。

10月10日國慶升旗典禮當天，市府邀請新興高中樂旗隊、儀隊與啦啦隊，帶來精彩動感表演，前職棒球星「森林王子」張泰山也將出席擔任國歌領唱人，與大家一起升旗、唱國歌。預計當天參與升旗的民眾將達到3000人，眾人一起揮舞國旗、旗海飄揚的景象，要讓國慶的光榮感在桃園重現。報名成功的民眾，升旗當天可領取手持小國旗及杯袋。

除了號召市民朋友到現場升旗，桃園市政府還設計「國慶升旗線上互動遊戲」，讓無法到現場升旗的民眾，體驗線上升旗的樂趣，遊戲上線2天，已經累積破萬次的遊玩次數，目前最快升旗手僅花2.49秒完成任務，快來挑戰打破紀錄吧。民眾完成遊戲、截圖分享，還有機會抽中AirPods等好禮。另外，國慶升旗線上遊戲也將在升旗典禮現場實境重現，邀請民眾在升旗典禮後，留下來打卡拍照、玩遊戲，感受不一樣的國慶升旗典禮。