2024總統大選進入倒數百日衝刺，在主流民意力促「藍白合」之際，因為藍營拋出「侯友宜不可能去當副的」，讓民眾黨總統參選人柯文哲大為不滿，直球對決「現在比民調，輸的人退選」！讓國民黨主席朱立倫布局許久「在野大聯盟」瀕臨破局邊緣，但民眾黨此舉也等於開出合作條件，為雙方保留了可能的談判空間。

中廣董事長趙少康，日前證實曾與前高雄市長韓國瑜餐敘，討論10月中旬將力推「侯柯配」，並強調國民黨總統參選人侯友宜「不可能當副的」等說法，為此柯文哲還在黨內會議怒飆「去死吧」！痛批國民黨一直講「藍白合」，一定要當正的，又不比民調，「那哪叫合作，那叫併吞了！」不過柯在中華戰略學會的活動中又釋出「藍白一定會合，只是看怎麼合」。

隨後柯文哲乾脆直接「梭哈」，提出侯、柯比民調，輸的退選，將藍白合的球丟回國民黨。10月1日啟程訪美時，柯還更進一步向國民黨嗆別耍狠，比民調最乾脆，「我若每區提一個，看他掉多少」。

其實，藍白在立委選舉本就有合作之實，透過兩黨副秘書長層級號而且都是朱、柯核心幕僚，早就建立起「通氣」的管道，默默堆砌彼此善意。包括朱立倫拋出的責任內閣制或是財政紀律，都呼應柯文哲的理念，落實「先談和、再求合」的戰略思維。因此，即便柯文哲放狠話「我若每區提一個，看他掉多少」，但立委先合早已是兩黨的默契。

當然民眾黨也有務實與整體戰略的考量。對於立委提名是否採遍地開花，黨內也曾有過激烈討論，主戰派思考點在於以戰逼和，以及提前為下次地方選舉操兵。但主和派則基於人才與財源等現實因素，以及最高戰略目標---三黨不過半，成為國會關鍵少數，認為沒必要硬推候選人，避免反而變相助民進黨單獨過半，因此立主在立委提名上可以先遞出「橄欖枝」。對於立委參選人連敗事都沒能力的批評，民眾黨核心幕僚不以為然地表示，不要說藍營相對吃力的中南部，即便北部只要藍綠差距不夠大，有限有沒有影響小雞很清楚，在臺北市，隨便一個現任議員下去選都會改變選情。

面對總統選舉部分，藍營內部鷹派的逼合卻又排副的態度，反倒給選民為權位坐地分贜的印象，這也讓朱立倫先談共同理再談合作的步調被打亂，雖然民調顯示有6成的選民希望政黨輪替，但這是支持各別在野黨的總量，不意味「藍白合」就能全數收割，過程怎麼鋪排或什麼組合都將影響選票流向，用強壓的逼婚方式只會適得其反，採作2004年「連宋合」的經驗更是誤判，因為國親系出同源、支持者高度重疊，宋楚瑜當時在背負破壞泛藍團結以及無法贏回政權的強大壓力下，可說完全沒有選擇。

反觀柯文哲出身綠營，是二二八事件受害者家屬，2014北市長選舉初試啼聲也是有民進黨加持才能一戰成名，身邊大將有綠有藍，大部分更不是國民黨傳統支持者，甚至討厭國民黨更甚民進黨，沒有說服或磨合的過程就硬「送作堆」，這些選民未必願意買單。再者，面對國民黨內部分人士一廂情願地把「藍白合」的想像，投射成以前「國親合模式」，正是直接促成親民黨泡沫的原因，黨內橘營背景的成員仍是「餘悸猶存」，自然成為主戰路線的旗手，這些都讓柯文哲有相當的底氣可以不甩國民鷹派的施壓。

尤其侯友宜陣營寄望美國行能大加分，民調可以大爆發一直放話10月中旬談「藍白合」。 但外傳的前後任眾議院議長或現任州長的會面，乃至警車開道的禮遇都只聞樓梯響，連可以大內宣的返國前媒體茶敘或返國後記者會都辦不了，就這樣悄悄地結束這趟面試，雖然沒失分但與設定的目標顯有落差，也逼侯一回國就宣布請假全力投入選舉，透過轉換成為「陸軍模式」，希望與地方勢力緊密結合，以國民黨組織優勢拉開與柯文哲距離，因此，「藍白合」的大戲勢必將推遲到10月下旬後，而且「黨對黨」模式才談得下去，誠如黨內人士所言，把底牌先翻出來這樣談下去?搞不清楚狀況的大老只會多說多錯。