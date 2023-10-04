10月3日正值下班時間，一輛自小客車違規左轉擦撞到淡海輕軌列車，幸無人傷亡，列車輕微擦傷。（淡水警分局提供／蔡亞樺新北傳真）

淡海輕軌昨（3）晚於濱海義山路口直行時與違規迴轉的自小客車發生擦撞，警方到場處理，幸無人傷亡，新北捷運公司檢視列車僅輕微擦傷，將依規定向違規駕駛求償，這也是淡海輕軌營運通車以來第3次發生車禍，影響列車上70名旅客。

據了解，昨晚6時許27歲的陳姓女子駕駛一輛白色小客車，行經濱海路義山路口時，想在此路口迴轉，女駕駛疑似對路口不熟，擦撞行駛中的輕軌列車。淡水警分局派員趕抵現場查處，經檢測女駕駛酒測值0，未造成乘客受傷，6時56分排除事故恢復通行，詳細事故原因及肇事責任待警方調查釐清。

新北捷運公司表示，昨晚該起事故造成淡海輕軌採局部營運，影響旅客約70人、影響班次時間約13分鐘，經檢視列車僅輕微擦傷，公司將依相關規定向違規左轉駕駛求償。

新北捷運公司表示，該起事故是淡海輕軌今年第1次撞擊事故，也是營運通車以來第3次撞擊事故，已針對平面路口週邊加設防撞桿與警示線，並要求司機員具有防禦性駕駛觀念，以期減少因駕駛人違規行為導致之延誤事件。