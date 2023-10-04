歌手于文文2017年憑藉著電影《前任3：再見前任》插曲〈體面〉爆紅；近日于文文到海底撈吃火鍋時，竟聽到隔壁桌在安慰的失戀朋友，大唱〈體面〉，對此她本人走過去笑說「誰分手了？好尷尬啊！」接著大方獻唱，影片曝光後，讓許多網友開玩笑說「我也想分手了」。

于文文日前到海底撈用餐時，正好聽到隔壁桌在安慰一位失戀的女孩，當時工作人員還準備好的麥克風飆唱〈體面〉「分手了，大家能幫她唱首歌嗎？」更貼心送上心型氣球，而一旁用餐的民眾停到後也圍觀合唱。

然而，正好坐在隔壁的于文文走過去笑說「太尷尬了，我坐在旁邊吃飯，然後我突然間聽到這首歌」于文文也安慰失戀的女孩「何必呢？我們以後不點〈體面〉，我們點〈何必〉好不好？」而在眾人拱「唱兩句」時，她也大方答應「行，我給妳唱兩句，我唱完這兩句，就翻篇了好不好？咱就再也不點〈體面〉了」。

唱完後，于文文笑說「那你們繼續多吃點，然後就不要傷心難過了，不唱體面了，咱們以後就點〈何必〉」最後更向失戀女孩說「加油加油！」這段畫面曝光後，便登上微博熱搜，大批網友紛紛直呼「羨慕」、「我也想偶遇」、「文文姐真的人美心善」，還有人開玩笑「我也想分手」、「這個手讓我分」。