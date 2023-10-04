許多人都會藉由控制碳水化合物的攝取量，來幫助達成減肥目標，但要注意不少食材常被誤以為是蔬菜，其實屬於澱粉類。對此，營養師葉若懿指出，包括蓮藕、馬鈴薯、山藥、牛蒡、地瓜、荸薺、南瓜、甜玉米及芋頭，都是澱粉而非蔬菜。她並提到先前遇過一名個案，以為喝蓮藕茶能幫助減肥，結果體重不降反升。

葉若懿在臉書專頁「葉若懿/Chloe 營養師」發文提到，在做營養諮詢時常發現，許多人在減重過程中，明明吃的是澱粉類食物，卻以為是蔬菜，且還很認真的大量攝取。她就分享，過去曾遇過一名減脂個案，聽信蓮藕茶能增加代謝幫助減肥，結果喝了一周後卻胖了2公斤，然而蓮藕就是澱粉，蓮藕茶還加糖，當然會變胖。

至於有哪些澱粉類食材常被誤認為是蔬菜？葉若懿表示，一般蔬菜每100克的碳水化合物約5克、蛋白質約1克、熱量約25大卡，但她列舉下列9種食材，碳水化合物含量皆明顯高過許多：

1、蓮藕：碳水化合物13.5克、蛋白質2克、熱量58大卡。

2、馬鈴薯：碳水化合物15.8克、蛋白質2.6克、熱量74大卡。

3、山藥：碳水化合物17.8克、蛋白質2.8克、熱量83大卡。

4、牛蒡：碳水化合物19.1克、蛋白質2.5克、熱量75大卡。

5、地瓜：碳水化合物27.7克、蛋白質1.3克、熱量115大卡。

6、荸薺：碳水化合物14.5克、蛋白質1.7克、熱量63大卡。

7、南瓜：碳水化合物17.3克、蛋白質1.9克、熱量69大卡。

8、甜玉米：碳水化合物17.8克、蛋白質3.3克、熱量97大卡。

9、芋頭：碳水化合物26.4克、蛋白質2.5克、熱量123大卡。

葉若懿說，其中蓮藕、牛蒡、山藥，都是比較多人會誤以為是蔬菜的食材。她並提醒，在控制碳水化合物的路上，務必要記好這些不是蔬菜的澱粉類食物。