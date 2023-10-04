台東地區今上午無風無雨，部分家長礙於接送不便，選擇自行替孩童請假「放整天」。（蕭嘉蕙攝）

小犬颱風逼近，台東縣政府昨晚宣布全縣除蘭嶼、綠島全天停班課外，其餘地區自下午起停止上班上課，引發大批民眾不滿，紛湧至縣長饒慶鈴臉書留言砲轟「半天縣長」；今早台東地區無風無雨，礙於接送不便，部分家長寧可直接替孩童請假。

台東縣長饒慶鈴昨晚於臉書公告，綠島、蘭嶼是颱風首當其衝的區域，中央氣象署預估，深夜起風力會逐漸增加；其他鄉鎮市也將陸續進入暴風圈範圍。蘭嶼鄉、綠島鄉4日全天停止上班上課；其餘地區上午正常上班上課、下午起停止上班上課。

颱風假「放半天」的消息一出，民眾留言謾罵四起，「不知道投你是來整家長的還是怎樣」、「放半天是在放辛酸的嗎？」、「真的沒在體諒距離工作地點很遠的民眾耶！公主就是公主」，甚至集體封饒慶鈴為「半天縣長」，不禁令人回想起2021年燦樹颱風來襲時，饒慶鈴急宣布下午停班課，家長怨聲載道，挨批「饒半天」。

一夜怒氣發洩後，多數台東家長今上午仍親自載送孩童到校上課，對於「放半天」政策評價兩極化，「下午接送時不要下雨就好」、「現在無風無雨，放全天也說不過去」、「無論放整天或半天都會被罵」；另有家長考量需多地接送且午後風雨狀況不明確，因此選擇自行請假「放整天」。

小犬颱風暴風圈正逐漸進入台灣東部及東南部陸地，台東地區今天上午陰天，部分鄉鎮太陽偶露臉；蘭嶼、綠島則風浪漸增。