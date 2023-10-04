今早台股再下跌逾200點，台北外匯經紀公司新台幣匯價盤中再下探32.42元，貶破32.4元。

楊金龍表示，新台幣目前並非最弱勢的亞幣，匯率不能只看短不看長；去年以來，新台幣貶值5.01%，人民幣貶值5.04%，日圓貶值11.8%，韓元貶值6.99%。今年以來，以新台幣計算的進口物價仍呈現下跌。

楊金龍強調，今年以來美元強勢，主要是美國經濟表現強勁，呈穩健成長，不單只是美國高利率的單一因素。美國財政部較介意他國央行阻升，對於阻貶相對寬鬆。

楊金龍表示，台灣物價相對其他國家穩定，政府也進行基本工資和軍公教薪資上調，以減緩物價上揚對民眾帶來的衝擊。

楊金龍表示，國內匯市美元供需大致平衡，央行上半年淨賣匯8.8億美元。央行估計，明（113）年度預算繳庫官息紅利為2000億2706萬元，較今（112）年度預算繳庫數增加193億194萬5千元，創下2010年以來、14年新高。