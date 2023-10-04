鼓勵優秀與弱勢學生向學，台灣人壽長期設立「台壽保戶子女獎助學金」，即日起至10月底開放申請，今（2023）年放寬獎勵範圍，除了學業成績達門檻者可申請獎學金外，近兩年曾申請保單借款或近五年曾請領癌症或重大傷病理賠的保戶，亦列入扶助對象，最高可請領2000元電子禮物卡。

「台壽保戶子女獎助學金」陪伴學子走過24年，迄今嘉惠超過2萬人，今年持續提供百萬挺學子，分為「獎學金」與「助學金」兩組，保戶可擇一申請。「獎學金」申請資格為個人險有效契約保戶或保戶子女，111學年度上或下學期學業平均成績達80分且無不及格科目者。

「助學金」申請資格為曾領取身故、失能保險金及微型保單有效契約的保戶或保戶子女，今年亦擴大理賠保戶關懷，提供近五年曾請領癌症或重大傷病理賠，以及近兩年為緩解資金壓力曾辦理保單借款的保戶或保戶子女，凡111學年度上或下學期學業平均成績達60分以上、且無不及格科目者，均可申請助學金。

「台壽保戶子女獎助學金」每年保戶參與踴躍，凡申請獎助學金總人數超過名額，將採先公開抽籤、後審核的方式，中籤者再繳交成績單等審核資料，通過資格審核者即可獲得獎助學金2000元電子禮物卡；此外，為了鼓勵踴躍參加但未中籤申請人，另提供「幸運獎」，電腦公開抽出200名幸運中籤者，每位可獲得500元電子禮物卡。

台灣人壽獎助學金申請全程零接觸進行，從申請到中籤查詢、提交資料、獎狀下載，皆可透過台灣人壽官網e指完成。